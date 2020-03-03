بسبب سوء معاملته لها.. ربة منزل تهشم رأس زوجها بطفاية سجائر فى القليوبية

بسبب سوء معاملته لها.. قتلت ربة منزل زوجها انتقاما منه، وتحرير شيكات ضدها بشبرا الخيمة، وقامت بضربة بطفاية سجائر على رأسة حتى سقط قتيلا، تم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى ناصر العام، وضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بلاغا من صاحب محل بقاله يدعى “م.م” 46 سنة مقيم دائرة القسم باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور أخطر اللواء هشام سليم، مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث القليوبية، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لمكان الحادث، وتبين وجود جثة “صابر.م”موظف بالمعاش 55 سنة ومقيم بذات العنوان مسجاة على ظهرها بغرفة النوم وبه إصابات، وتم نقلها لمشرحة مستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص والتحرى وسؤال زوجة المجنى عليه وتدعي “ه.ا” ربة منزل 37 سنة، ومقيمة بذات العنوان أعترفت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضدها، وعلى أثر ذلك قامت بترك منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما، وعادت منذ حوالى شهرين إلا أنه استمر فى سوء معاملته لها.

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها، أن المجنى عليه كان لا يعطيها أى مصاريف للمنزل، بل كان يأخذ ما معها من مبالغ مالية، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه وعقب استغراقه بالنوم، قامت بضربه بطفاية سجائر رخام على رأسه أفقدته الوعى، وعقب ذلك قامت بخنقه بطرف الجلباب الذى يرتديه حتى تأكدت من مفارقته للحياة.

وأرشدت المتهمة عن الأداة المستخدمة فى الواقعة وتم التحفظ عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.