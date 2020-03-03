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القبض على 4 عاطلين لإرتكابهم أعمال البلطجة وفرض الإتاوات بمواقف القليوبية

القبض على 4 عاطلين لإرتكابهم أعمال البلطجة وفرض الإتاوات بمواقف القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 عاطلين، لاتهامهم بارتكاب أعمال بلطجة وفرض إتاوات بمواقف القليوبية، وبإحالتهم إلى النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بشن ضباط مباحث المرور، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة عن ضبط كًل من، “م.ح.ب” 37 سنة، عاطل، و”ش.ع” 23 سنة، و”م.أ.س” 45 سنة، عاطل، و”ج.س” 32 سنة، عاطل، لفرضهم الإتاوات والسيطرة بمحيط عدد من مواقف السيارات، وجرى تحرير محاضر بالوقائع.

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