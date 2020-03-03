الشقة بـ184 ألفا على 20 سنة.. تفاصيل طرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح الإعلان الـ13 من مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدد من المدن الجديدة.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يتم حاليًا الإعداد النهائي لطرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف حسن أن الشقق ستتواجد في محافظات الصعيد بداية من الفيوم حتى أسوان، بواقع 20 إلى 30 ألف شقة، لافتًا إلى أنه تم تحديد سعر موحد للشقة بـ184 ألف جنيه، بجانب 5% من ثمن الشقة قيمة وديعة الصيانة، حيث تجرى عمليات السداد على 20 سنة بنظام التمويل العقاري.

وتابع: “الشقق يتم تسليمها كاملة التشطيبات وجاهزة للسكن، بمساحة 90 مترًا، عبارة عن 3 غرف صالة وحمام ومطبخ”.

وأكد أن التقديم سيكون عن طريق مكاتب البريد الموجودة في مدن ومحافظات طرح الشقق، حيث سيتم سداد مقدم الحجز وقيمة كراسة الشروط، ثم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن شروط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي تتمثل في أن لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقة أو أرض، ويكون مقيما أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

وأكد أن سن المتقدم لابد أن يكون بين 21 وحتى 50 سنة، على ان يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه، والحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

وأشار إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي يتواجد في 21 مدينة جديدة وبعض المحافظات، حيث يتم تنفيذ 650 ألف وحدة، تم الانتهاء من 415 منهم، وتخصيص 310 ألف شقة.

وكانت وزارة الإسكان طرحت الإعلان الـ11 من الإسكان الاجتماعي العام الماضي بواقع 20 ألف وحدة بمساحات موحدة 90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، والإعلان الـ12 نهاية 2019، بواقع 20 ألف شقة أيضًا بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.