مجلس مدينة الخانكة في وادي والدولة والمحافظ في وادي أخر

التايم المصرية / وحيد العطار

يبدو أن زيارة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لمحافظة القليوبية في المرتين التي زار فيهما محافظة القليوبية مؤخراً لم يلقي مجلس مدينة الخانكة لها بال أو أهمية .

ففي الزيارة قبل الأخيرة والتي تابع فيها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مدينة الخانكة وأعلن فيها علي الملأ إستيائه الشديد من مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الخانكة وخاصة مستوي النظافة بالمدينة نفسها وأحال وقتها اللواء محمود شعراوي العديد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة وعلي رأسهم رئيس مجلس مدينة الخانكة للتحقيق وصرح بعبارات شديدة اللهجة عن عدم رضاه عن مستوى النظافة ومستوي الخدمة المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الخانكة وكان ذلك أثناء تولي المحافظ السابق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظاً للقليوبية .

وفي هذه المره التي زار فيها اللواء محمود شعراوي مخافة القليوبية وأثناء تولي المحافظ الحالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والتي أعلن فيها صراحة عن كثرة الشكاوي من المواطنين من سوء الخدمة المقدمة لهم وأعلن عن كثرة مشاكل المواطنين بالمحافظة ليصرح بإنذار شديد اللهجة لكل مسئول يتهاون في عمله أو في مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين مصرحا أن ” المسئول اللي مش هيشوف شغله كويس هيكون حسابه عسير ” وبالتالي كان يجب على جميع المسئولين أن يعلموا أنهم تحت الميكروسكوب لمتابعة عملهم وكيفية التعامل مع المواطنين ومستوي الخدمة المقدم لهم .

★★ لكن يبدو أن رئيس مجلس الخانكة ورؤساء الوحدات المحلية بقرية عرب العيايدة والوحدة المحلية بقرية القلج لم يلقوا لكل ذلك بال أو أية إهتمام .

حتي أن المواطنين بمركز ومدينة الخانكة أرسلوا يستغيثون من إهمال مجلس مدينة الخانكة لهم وإهمال الوحدات المحلية أيضاً حتي أن أحدهم قال

” اللي غيظني أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية شغال كويس جداً ورجل شغله في المحافظة عالي جداً ” لكن مجلس المدينة بالخانكة عكس ذلك تماماً .

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ويستغيث المواطنين من إهمال طريق سجن المرج العمومي والذي أصبح مهما لدرجة مستفزة وغريبة جداً تصل لدرجة التعنت في الإهمال

وكأن هذا الطريق أصبح مقلب قمامة أو تجمع للقمامة بمركز ومدينة الخانكة هذا الطريق العمومي والذي يتبع الوحدة المحلية بالقلج والوحدة المحلية بعرب العيايدة تشعر وكأنه خارج حسابات المسئولين .

فهل لم يشاهد أي مسئول من تلك الوحدات المحلية ولا مجلس مدينة الخانكة هذا الطريق ؟

وإذا لم يشاهدون من قبل ويعلمون ما به جيداً فتلك مصيبة أكبر !

أما أنهم يعلمون حالته جيداً ومع ذلك يهملون الطريق بهذه الصورة ؟

وهنا يكون إهمالا شديداً يستوجب المسألة .

لأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية دائماً في كل الإجتماعات برؤساء المدن والمجالس القروية يؤكد على ضرورة الإهتمام بمستوي النظافة بجميع المدن والشوارع الجانبية والقري ويؤكد علي محاسبة المقصرين حسابا شديدا .

فالذي يجعل مواطني مركز ومدينة الخانكة يصرخون أن المحافظ في وادي ومجلس مدينة الخانكة في وادي أخر هو ذلك الإهمال .

وقد أكد المواطنين أنهم تواصلو مع كافة المسئولين ورؤساء الوحدات المحلية ورئيس مجلس مدينة الخانكة يشكون من تراكم كميات كبيرة من القمامة علي طريق سجن المرج العمومي ولكن دون جدوي

حتي أن أحد المواطنين يذكر أنه تواصل تليفونيا مع العميد خالد كشك رئيس مجلس مدينة الخانكة وقال له ” حضرتك إركب سيارتك ومر على هذا الطريق ولو عجبك الطريق بهذا الوضع لن أتحدث أو أتواصل مع حضرتك مره أخري ”

يقول المواطن أن رئيس مجلس مدينة الخانكة كان رده ” حاضر وسيتم عمل اللازم ” يعني ” فوت علينا بكره يا سيد ”

حتي أن نائب رئيس مجلس مدينة الخانكة الأستاذ طلال ربيع أرسل صور الطريق لرئيس مجلس المدينة حتي يري بنفسه كمية القمامة بالطريق ” لأن سيادتة أكيد مش فاضي يتابع الوضع بنفسه ولكن أيضاً دون جدوي .

هذا ويؤكد مواطني مدينة الخانكة أن مجلس مدينة الخانكة لا يهتم بنظافة أو أية خدمة إلي في الأماكن التي يمر بها المحافظ ويتابعها .

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اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية هذا هو الوضع بمركز ومدينة الخانكة كما يراه المواطنون وهم المتلقون للخدمات .

ونحن كوسيلة إعلامية عينا للمسئول نضع أمامه مشاكل المواطنين دون أية تجميل للحقائق

وصوتا حقيقيا للمواطن نصل صوتة للمسئولين

لذا نطالب سيادتكم بسرعة التدخل ومحاسبة المقصرين والمتهاونين في أداء واجبهم .

فكما تابعت سيادتكم سرعة في الخبر أن مواطني القليوبية يتخذون من سيادتكم مثلاً في العمل الجاد ويطالبون المسئولين أن يحذو حذوكم