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غرب شبرا بطل القليوبيه لكره القدم النسائيه

غرب شبرا بطل القليوبيه لكره القدم النسائيه

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

فاز فريق أداره غرب شبرا الخيمه التعليميه ببطوله القليوبيه في كره القدم النسائيه التي أقيمت بالصاله المغطاه بأستاد بنها الرياضي بعد فوزه علي فريق شرق شبرا الخيمه 3 صفر وحصل فريق أداره بنها علي المركز الثالث .
قام المحافظ بتسلم كأس البطوله للفريق الفائز والميداليات للفريق المهزوم .
صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه بأن المسابقات الرياضية والترفيهية لطلاب المدارس تعمل على خلق روح التعاون والتنافس الشريف بين الطلاب .
شارك في البطوله 12 فريق لكرة القدم النسائية ضمن المرحلة الإعدادية يمثلون 12 أدارة تعليمية بالقليوبيه .
حضر اللقاء طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبيه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ومديري الإدارات التعليمية .

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