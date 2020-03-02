غرب شبرا بطل القليوبيه لكره القدم النسائيه

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

فاز فريق أداره غرب شبرا الخيمه التعليميه ببطوله القليوبيه في كره القدم النسائيه التي أقيمت بالصاله المغطاه بأستاد بنها الرياضي بعد فوزه علي فريق شرق شبرا الخيمه 3 صفر وحصل فريق أداره بنها علي المركز الثالث .

قام المحافظ بتسلم كأس البطوله للفريق الفائز والميداليات للفريق المهزوم .

صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه بأن المسابقات الرياضية والترفيهية لطلاب المدارس تعمل على خلق روح التعاون والتنافس الشريف بين الطلاب .

شارك في البطوله 12 فريق لكرة القدم النسائية ضمن المرحلة الإعدادية يمثلون 12 أدارة تعليمية بالقليوبيه .

حضر اللقاء طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبيه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ومديري الإدارات التعليمية .