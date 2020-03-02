عاجل.. رئاسة الوزراء تطلق موقعًا إلكترونيًا للتوعية عن “فيروس كورونا”

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، موقعًا إلكترونيًا توعويًا عن فيروس “كورونا“، تحت مسمى Www.care.gov.eg.

ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضًا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وتحديث لحظي بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.

صرح بذلك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس المركز، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار إليها، مع التأكيد على قيام كل وزير أو رئيس جهة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين به.​