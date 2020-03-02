بلاغ عاجل لمحافظ القليوبية: منطقة الاجهوري بطوخ تنشأ فيروس كورونا القاتل والمواطنين فى رعب كل ساعة .

السيد يوسف

فى إطار توجهات واستعدادات الحكومة المصرية لموجابهه الأمراض الفيروسية الخطيرة وعلى رأسها فيروس كورونا القاتل، نري فى محافظة القليوبية إهمال جسيم من الأجهزة التنفيذية المحلية و الطبية وبالأخص مديرية الطب البيطري فى التعامل مع أى احتمالات تكون مصدر أساسي لإنتشار الفيروس الذي أصاب دول عديدة وتسبب فى إجهاد الأرواح البشرية .

فى مدينه طوخ بشارع الاجهوري خلف الجهاز التنفيذي المحلي للمدينه، يوجد مصنع مؤكد لفيروس كورونا القاتل، حيث يقوم أحد المواطنين ويعمل جزار ومربيا للجمال، اتخذ من نهر الطريق العام مصنعاً للفيروسات والأمراض المزمنة الأخري ووضعها للمواطنين الوافدين والأهالي المقيمين بالمنطقة أمام منازلهم، دون رادع له .

قال المواطن ” م . س ” موظف حكومي من الأهالي المقيمين بالشارع نعيش كل يوم وساعة فى لحظات رعب وسط الروائح الكريهة المنبعثة من تلك الشارع الذي أصبح حظيرة قانونية مقننه لتربية وتسكين الجمال بنهر الطريق العام وكان الشارع ملكية خاصة له ، وتم توجيه شكاوي كثيرة للجهات المختصة بذلك ولكن دون ردع وكأنهم شركاء النجاح معه فى تصدير الأمراض الفيروسية الخطيرة للمواطنين .

وقالت ” س ع ” ربة منزل احنا بنوت كل ساعة ويوم وبنتعرض لكمية اهانات يومية من ذلك الجزار عندما نطلب منه الابتعاد عن منازلنا وازاله كمية الجمال من الشارع ، واشتكينا لمحافظ القليوبية السابق الدكتور علاء عبدالحليم وقام بإغلاق جميع الحظائر ، ولكن جاء التحايل على القانون فى ذلك الوقت بعد إغلاق الحظائر لتربية وذبح الجمال، قام أحد الجزارين بوضع الجمال بنهر الطريق العام متخذا الشارع حظيرة ، ثم اشتكينا كثيرا للمحافظ الحالي اللواء عبدالحميد الهجان وتم توجيه حملات ازاله لذلك ولكن باتت بالفشل وكأنها معلومه التوقيت والموعد لذلك الجزار من الجهات المعنية والمختصة والقائمة على الحملة .

واكدت منظمه الصحة العالمية أن من أهم الأسباب فى انتقال فيروس كورونا القاتل التعامل المباشر مع الإبل ( الجمال ) .

وطالبا المواطنين والأهالي محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان وكافة الجهات المختصة المعنية والرقابية بضرورة التدخل الفوري والتعامل مع ذلك الجزار المتحدي للقانون والجهاز التنفيذي المحلي وغيرها من الجهات المعنية والمختصة وحماية البيئة بإزالته حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من مختلف الأعمار .