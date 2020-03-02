بالصور .. رئيس الوحدة المحلية بترسا يحيل ٦ أطباء للتحقيق

التايم المصرية / وحيد العطار

دائماً وأبدا تنادي جريدة التايم المصرية بضرورة الشفافية والمصداقية في نشر الأخبار للمواطنين فعندما تكون هناك سلبية في مكان ما أو تقصير من أي مسئول أيا كان منصبه نلقي الضوء عليه لمحاسبة المقصر .

وعندما توحد نماذج تعمل بإحتهاد لتصبح نموذجاً مشرفا في العمل فلابد أيضاً من إظهارها وإلقاء الضوء عليها وذلك من باب المصداقية في العمل

★★ إيهاب مهدي رمضان نموذج مشرف لمسئولي المحليات بالقليوبية .

إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا التابعة لمركز ومدينة طوخ هو أحد رؤساء الوحدات القروية الذي يعمل بجد وشرف كبير حتي حاز علي حب وإحترام من جموع المواطنين التابعين للوحدة المحلية بقرية ترسا

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يوم من يوميات إيهاب مهدي

في متابعة مفاجئة للوحدات الصحية التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا قام إيهاب مهدي رمضان بمتابعة الوحدة الصحية بقريتي ترسا وقرقشندة وقام بإحالة ٦ أطباء للتحقيق لتركهم العمل وعدم تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي تجاه المواطنين وقام بعمل مذكرة عرض علي الأستاذ محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وأكد إيهاب مهدي أن متابعة كافة المؤسسات التابعة للوحدة المحلية بقرية ترسا مستمرة يومياً ومحاسبة المقصرين والمتهاونين في أداء واجبهم الوظيفي تنفيذاً لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

وفي ذات السياق قام رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا بإزالة السيارات القديمة بطريق ترسا – قرقشندة وذلك تيسيرا لحركة السيارات والمرور بالقرية وفتح الطريق أمام الماره وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي حرم الطريق

★★★ هذا ويناشد إيهاب مهدي رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا جموع المواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية بقرية ترسا وتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع المباني المتعدية سواء كانت داخل الحيز العمراني أو خارج الحيز

محذرا المواطنين من التكاسل في تقديم طلبات التصالح خاصة وأن المهلة التي حددها القانون أوشكت علي الإنتهاء

مؤكداً أنه ستتم الإزالة الفورية لكافة المباني المخالفة أيا كان نوع التعدي .

