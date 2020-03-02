العنايه الإلهية ترسل برقية إنذار لمسئولي مستشفي جامعة بنها !

ولكن …..

دائماً ما تكون الأقدار بمثابة إنذار أو رساله يرسلها لنا الخالق سبحانه وتعالى للإبتعاد عن موقف معين أو ليرشدنا إلي إتجاه معين وهنا يكون الفرق بين الأشخاص في التعامل مع الأقدار وفهمها والتعامل معها .

فما حدث بمستشفي بنها الجامعي يوم السبت الماضي يعد إنذار للمسئولين بمستشفي بنها الجامعي فعندما إنفجرت ماسورة مياه بقسم الإستقبال غرق القسم بالكامل وتم نقل الإستقبال لقسم الباطنه لإستقبال الحالات بالمستشفي هذا الإنذار برقيه ترسلها العنايه الإلهية للمسئولين بأن الترميمات التي تقوم بها إدارة المستشفى داخل المستشفي تمثل خطوره على المستشفى وعلي المترددين عليها

فقد علمت التايم المصرية من مصادرها أن قسم الجراحة بمستشفي بنها الجامعي يحتاج إلى إعادة بناء بالكامل وليس إلي ترميمات كما يحدث الأن .

ونحن من خلال هذا المنبر الإعلامي نناشد المسئولين بضرورة التدخل وبسرعة قبل أن تقع كارثة لا يحمد عقباه ولا يستطيع أحد تحمل نتائجها .

فما حدث السبت الماضي من إنفجار ماسورة مياه وحدوث ماس كهربائي وغرق قسم الإستقبال هو إنذار لمن يهمه الأمر والعناية الألية تدخلت ولم تحدث إصابات أو وفيات ولكننا لا نعلم ماذا يحدث لو تكرر هذا الموقف مره أخري