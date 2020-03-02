السعودية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، المعروف باسم “Covid-19″، وتعود الإصابة إلى مواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكدت الصحة السعودية على أن “الحالة المصابة بالفيروس معزولة في المستشفى، وجاري تقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة”.

وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز “تواصل الصحة 937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات.