الحريه المصري بالقليوبية يطلق ملتقى توظيفي بمنتصف مارس بشبرا الخيمة شرق

امل مصطفى

صرح اللواء عبد الرحمن راشد أمين حزب الحرية المصرى بمحافظة القليوبية، انه في اطار توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لهم، مشيرا الي انه قامت امانة قسم ثاني شبرا الخيمة برئاسة الاستاذ سمير الزهار امين القسم بالتنسيق مع مسؤلي مدرية القوي العاملة وعددا من البنوك والشركات بالاتفاق علي توفير فرص عمل ووظائف للشباب

وأكد راشد انه تم الاتفاق علي عقد ملتقي توظيف للشباب بالتعاون مع مديرية القوي العاملة يوم ١٤ /٣ وقد تم توجيه الدعوة للشباب للحضور لملتقي التوظيف وبدأ استقبال طلبات الراغبين من الشباب في العمل بمقر الحزب بشبرا الخيمة شرق اعتبارا من اليوم