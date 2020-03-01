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مصرع شخص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقليوبية

مصرع شخص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالقليوبية

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات مالية بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية.

تلقى رئيس فرع البحث الجنائي في الخانكة، العميد عبدالله جلال، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ من مستشفى أبو زعبل المركزي، حول وصول “يوسف. ش. م” وشهرته “براية” – عاطل، جثة هامدة، إثر إصابته بجرحين نافذين في الظهر والفخذ الأيمن، جرى التحفظ على جثمانه، تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول المتوفي، و”محمد.ا.ح” وشهرته “محمد سوستة” عاطل، وطرف ثان “أحمد.خ. ب” وشهرته “أحمد الأعرج”، و”محمد.ب.ص” وشهرته “حماصا” عاطلين، بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين.​

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