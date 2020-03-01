محافظ القليوبية يفاجئ إحدى مراكز الشباب بكفر شكر للإطمئنان علي سير العمل وتفعيل الأنشطة الشبابية والرياضية بالمركز

فاجأ عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، العاملين بمركز شباب كفر منصور التابع لمدينة كفر شكر بزيارته للمركز للوقوف على الخدمات التي يقدمها للشباب

، وسير العمل به ومدى تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بالمركز وذلك خلال زيارته اليوم للقرية لتدشين المبادرة الرئاسية القومية لطلاب المدارس للكشف عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا وحملة الكشف عن صحة المرأة ومتابعة السيدات الحوامل.

وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد حجرات المركز والملعب والمكتبة ومركز المعلومات والمخزن الذي يوجد به مختلف الأدوات الرياضية ومستلزمات الأنشطة المختلفة والتي تجمعت بداخله دون أن تستغل كما يجب، وأبدى عدم رضاه عن ذلك، مطالبا العاملين بتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم داخل مركز الشباب، كما تابع المحافظ عدم استغلال المساحات الشاسعة والصالات داخل المركز وعدم تفعيل الأنشطة المختلفة به.

ووجه المحافظ وكيل الوزارة بالقليوبية بعمل تقرير شامل بجميع احتياجات المركز وأسباب القصور في ممارسة الأنشطة والحلول المقترحة مع وضع خطة عاجلة لتطويره ورفع كفاءته واستغلال الإمكانات المتاحة به وجذب الشباب وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية المختلفة وتفعيلها فورا، وقد رافقه الدكتور / سمير حماد نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.