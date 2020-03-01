محافظ البحيرة … انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالقطاع الريفي

البحيرة : سعيد شتا

أعلن اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة عن انطلاق المرحلة الاولى من مبادرة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالقطاع الريفي للمرحلة الابتدائية تحت شعار ” جيل بكره يكبر بصحة ” لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس والتي تستهدف عدد 1561 مدرسة بإجمالي عدد 675 ألف و414 تلميذ وتلميذه بنطاق المحافظة من خلال فرق عمل مديرية الصحة وذلك خلال الفترة من 1/3 وحتى 20/3/2020

هذا وقد تم اليوم البدء فى المرحلة الأولى من مدارس الريف بعدد 5 ادارت تعليمية وهى ( دمنهور – كفر الدوار – إيتاى البارود – كوم حمادة – شبراخيت ) بإجمالي مستهدف 345578 طالب بمشاركة 15 فريق .

وصرح د / يسرى بيومي – وكيل وزارة الصحة بالبحيرة انه يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال و يتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما.

مشيراً الى ان مواعيد العمل بالمبادرة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا وطوال أيام العمل بالمبادرة ( مدارس صباحية – مدارس مسائية – تسجيل الكرتوني )

كان اللواء / هشام آمنه قد افتتح المبادرة الرئاسية والتي بدأت بمدارس الحضر بإجمالي عدد 302 مدرسة بمعرفة فرق عمل التأمين الصحي بالبحيرة حيث تم فحص عدد 202087 طالب وطالبة حتى الآن من إجمالي مستهدف 234 ألف و605 طالب من طلاب الحضر .