كيلوباترا بـ20 ومارلبورو بـ42.. ننشر أسعار السجائر النهائية بعد زيادة الضرائب

أوضحت شركات السجائر والتبغ في مصر الأسعار الرسمية النهائية لبيع منتجاتها بعد قرار وزارة المالية بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت الأسبوع الماضي قرارًا لوزير المالية، بشأن أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها. وتعتبر الأسعار الواردة في هذا القرار استرشادية للشركات، حيث يتم الاتفاق على قائمة أسعار نهائية يتم على أساسها احتساب الضريبة.

وأقر مجلس النواب يوم الاثنين الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة.

وتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.