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عاجل.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن زيارتها إلى الصين اليوم ستكون محملة بهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري لشعب الصين، وهي عبارة عن مستلزمات طبية ووقائية.

وأضافت “زايد”، خلال مؤتمر صحفي، أن القيادة السياسية المصرية تبعث رسالة تضامن مع الشعب الصيني، مؤكدة أن القيادة السياسية المصرية تحرص على العلاقات المصرية الصينية، وتحرص على عمق العلاقات بين البلدين.

ونوهت وزيرة الصحة، بأن كل الدول معرضة لفيروس كورونا، ولكن الأمر يرتبط بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها كل دولة.

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