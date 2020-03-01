عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم الأحد التفاصيل في الخير

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سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم الاحد

 في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 1-3-2020 بمحلات الصاغة في مصر، بعد أن حققت تراجعات طفيفية الأيام الماضية تحت تأثير من  عمليات جني الأرباح للمستثمرون بعد ارتفاعات قوية في أسعاره عالميًا وصلت إلى تسجيله أعلى مستويات سعرية  في 7 سنوات، لكن توقعات المتعاملون في سوق الذهب تشير إلى توقف تلك الخسائر واستعادة مكاسبة بسب الفزع الذي يشهدة الاقتصاد العالمي من انتشار فيروس كورونا.

 

 

اسعار الذهب اليوم 1-3-2020 :

وكشف تجار الذهب أن  أسعار الذهب سجلت اليوم الأحد 1-3-2020 :

جرام عيار 21: 693 جنيه.

جرام عيار 24: 792 جنيه.

جرام عيار 18: 549 جنيه.

الجنيه الذهب: 5544 جنيه.

وشهدت أسعار الذهب تراجعات أمس السبت بقيمة 20 جنيه للجرام الواحد، بعد التهاوي الذي حدث في سعر الذهب العالمي.

 

 

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