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سقوط تشكيل للاتجار في المخدرات بالقليوبية التفاصيل في الخير

ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من المخدرات بالقليوبية

تمكن رجال المباحث  بمديرية أمن  القليوبية من شن ، حملة أمنية موسعة بتعليمات اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، وقيادة المقدم أحمد عسر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي ومُحرزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بدائرة القسم.

وأسفرت الحملة عن ضبط  «محمد.ا.س» الشهير بـ«قطنة» 24 سنة، عاطل، ومقيم عزبة عثمان بدائرة القسم؛ لحيازته كمية من مخدر الفودو، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر، ومبلغ مالي قدره 145 جنيهًا، وهاتف محمول؛ بقصد الإتجار، وحُرر المحضر رقم «2865» لسنة 2020 جنح أول شبرا الخيمة.

وألقي القبض على «محمد.ع.ع» وشهرته «كبارة» 25 سنة، عاطل، ومقيم منشية عبد المنعم رياض بدائرة القسم؛ لحيازته كمية من مخدر الاستروكس، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر، ومبلغ مالي قدره 490 جنيهًا وهاتف محمول؛ بقصد الإتجار، وحُرر المحضر رقم «2873»  لسنة 2020 جنح القسم.

وفي السياق ذاته قُبض على «سامح.ا.ا» 25 سنة، عاطل، المقيم بمنطقة بيجام بدائرة القسم، الهارب من المراقبة والمُحرر ضده المحضر رقم «2268» لسنة 2020 جنح القسم، وحُرر عن ضبطه المحضر رقم  «2» أحوال القسم.

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