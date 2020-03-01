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توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لمواجهة “فيروس كورونا”

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لمواجهة "فيروس كورونا"

كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات موقف الوباء العالمي لفيروس كورونا وخطة وزارة الصحة الاحترازية.

ونوه “راضي”، بأن الرئيس السيسي، وجه بمواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وتشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد، والقيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة.

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