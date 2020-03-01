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تعرف علي شروط الحصول علي القرض الفوري من بنك مصر التفاصيل في الخير

 أعلن بنك مصر عن توفير قرض فوري أو ما يُطلق عليه القرض السريع للمواطنين للحصول على مبالغ مالية بحد أدنى 10 آلاف جنية وحد أقصى يصل إلى 500 ألف جنية للقرض الفوري من بنك مصر.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على «قرض فوري» من بنك مصر خلال ساعتين

حيث كشفت ادارة  بنك مصر عن تفاصيل القرض الفوري Fast Cash والذي يعتبر قرض شخصي للعملاء أصحاب الوظائف الحكومية أو موظفي القطاع الخاص المُتاح لهم تحويل رواتبهم على البنك فقط، كما يتميز القرض السريع بسرعة تنفيذه حصول العميل عليه في خلال ساعتين فقط في حالة توفير المستندات والأوراق المطلوبة واستيفاء الشروط اللازمة.

ويُشترط على المتقدم للحصول على القرض من بنك مصر ألا يزيد سنه عنه 60 عاماً عند سداد آخر قسط من القرض، ويتم إعفاء العمل من العديد من الإجراءات مثل دفع مصاريف فتح حساب بالبنك ودفع مصاريف الاستعلام الائتماني والدمغة النسبية، بالإضافة إلى حصول المُتقدم على وثيقة تأمين مجاني على الحياة خلال فترة القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على “القرض الفوري” من بنك مصر

1- صورة من بطاقة الرقم القومي “سارية”.

2- كشف حساب بنكي.

3- إيصال مرافق (كهرباء أو مياه أو غاز) حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

 

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