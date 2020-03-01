تحرش بشقيقته.. “أمن القليوبية” يكشف تفاصيل مقتل عامل علي يد ابن عمه بالقناطر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القليوبية تفاصيل مقتل عامل في مصنع طوب مصرعه، على يد ابن عمه، وتبين أن الواقعة جاءت على خلفية معاكسة أحد أشقاء المتهم لشقيقة المجني عليه ومحاولة التحرش بها.

وتلقى المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مركز القناطر، بلاغًا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ومتوفي بقرية المنيرة دائرة المركز، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ.

بفحص البلاغ تبين من التحريات الأولية، حدوث مشاجرة بين طرفين، “الأول”: “ع. ص. س”، عامل بمصنع طوب، مصاب بجروح قطعية بالرأس واليد اليسرى، وابنه “صالح. ع. ص”، عامل بمصنع طوب، توفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، و”حجازي. ع. ص”، عامل بمصنع طوب، مصاب بكدمات باليد اليمنى واليسرى، والطرف الثاني: “سيد. ص. س”، شقيق والد المجني عليه، ونجله “صالح. س. ص”، عامل سيراميك، نجل عم المجني عليه القتيل، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وكدمات باليد اليسرى.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نسبت بسبب وجود خلاف سابق بين الطرفين، لمعاكسة أحد أبناء الطرف الثاني، ابنة وشقيقة المجني عليهما من الطرف الأول، ومحاولة التحرش بها، وتوجه الطرف الثاني لمسكن الطرف الأول وتشاجروا معهم، واعتدى كل طرف منهم على الآخر بالضرب، وطعن المتهم ابن عمه المجني عليه بسلاح أبيض “سكين” محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.