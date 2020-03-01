الهجان :.حصاد الموجة 15 لازالة التعديات على املاك الدولة …ازالة 1467 حالة تعدى على املاك الدوله والاراضى الزراعية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضى المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب ، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وصرح المحافظ بانه منذ انطلاق الموجه ال15 في بداية شهر فبراير وحتى تاريخه تمت ازالة 1467 حالة تعدى على املاك الدوله والاراضى الزراعية،اذ تم تنفيذ 291 حالة مبانى بمساحة 20266.5م2 وازالة 457 حالة زراعة املاك دولة بمساحة 6.65 فدان و15 قيراط و33 سهما بالاضافة الى ازاله عدد 719 حالة اراضى زراعية املاك خاصة بمساحة 106581م2 أى تم استرداد 31.64 فدان و23 قيراط و55 سهم

واكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب ، مشير اً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع

ويتوجه محافظ القليوبية بالشكر والتقدير للسيد اللواء/جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية على الجهد الذى بذله رجال الشرطة والأجهزة الأمنية فى توفير الحماية الكاملة لتنفيذ الازالات كما يتوجه بالشكر للاجهزة التنفيذية بالمحافظة على المجهود الذى بذل لاسترداد اراضى الدولة خلال اعمال الموجه الـ15