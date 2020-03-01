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العزب يشعل منطقة القليوبيه بالبطولات رغم العقوبات الدوليه علي رفع الأثقال

العزب يشعل منطقة القليوبيه بالبطولات رغم العقوبات الدوليه علي رفع الأثقال

علي الرغم من العقوبات الدوليه علي لعبة رفع الأثقال لكن يزال النشاط المحلي قائم ومستمر لإعداد الأبطال بالقليوبيه وذلك برعاية د/ ياسر العزب – رئيس منطقة القليوبيه لرفع الأثقال

نجاح باهر لبطوله القليوبيه لرفع الأثقال تحت ٢٠ سنه بنادي شباب طوخ وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة والدكتور / ياسر العزب رئيس منطقة القليوبيه وعدد من اللاعبين والحكام الدوليين والشخصيات العامه وحصل على المركز الأول نادى بهتيم والمركز الثاني نادى شباب مسلمين بنها والمركز الثالث نادى طوخ الرياضي .
وتم تكريم ٥ لاعبين ولاعبات حصلوا علي ميداليات ببطولة الجمهوريه .

ألف شكر أهل طوخ و نادي شباب طوخ علي حسن الإستقبال والضيافة

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