ازالة 10 حالات تعدى على حرم نهر النيل بشبراخيت على مساحة 230 متر

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذاً لتوجيهات اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة بتكثيف حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وكذا ازالة التعديات على حرم النيل والمجاري المائية بنطاق المحافظة لردع المخالفين

وتأكيد هيبه الدولة

أسفرت حملة الازالة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت ضمن الموجه 15 لازالة التعديات بالتنسيق مع مسئولي حماية النيل وبتأمين قوة من مركز شرطه شبراخيت عن ازالة 10 حالات لحمايه النيل من التلوث واستغلاله فى مزارع سمكية عباره عن 10 حوش علي مساحه 230 متر.