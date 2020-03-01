إحالة 37 موظف للتحقيق بمركزي ايتاي البارود والدلنجات

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء /هشام آمنة – محافظ البحيرة علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

هذا وقد اسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها وحدات الرقابه والمتابعة بمركزى ( ايتاي البارود – الدلنجات ) عن إحالة 37 من العاملين وذلك من خلال المرور علي عدد من المنشآت الصحية حيث تم :-

– إحالة عدد ٣٠ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح و بوحدة طب أسرة بقرية منشأه النصر بايتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني وترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.

-إحالة ٧ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وقد شدد اللواء/ هشام آمنه علي إستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية و الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أي تقصير .