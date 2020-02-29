وزير الدفاع .. يصدق على قبول دفعة جديدة من الأطباء .. التفاصيل في الخبر

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراة في جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يوليو2020.
الشروط العامة للقبول
أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.
وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف).
ويشترط للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين الحاصلات على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 34 سنة في 30-6-2020، وأن لا يزيد للحاصلين الحاصلات على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 3062020.
ويصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى أربعة سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفه العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.