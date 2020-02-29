هام وعاجل ننشر حقيقة وفاة المشير طنطاوي التفاصيل في الخير

ترددت بعض الأخبار في الساعات القليلة الأخيرة على بعض المواقع الإخبارية ذلك بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر أنباء عن وفاة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأسبق، والقائد العام للجيش المصري الحالي المشير محمد حسين طنطاوي.

كما جاء بيان للواء عبد المنعم كاطو الخبير العسكري المصري يفيد نفي هذه الأخبار بشكل تام وأن ليس هناك أي أساس من الصحة لكل ما ورد من أنباء في الساعات الأخيرة.

كما قام اللواء عبد المنعم كاطو بالظهور في حوار رسمي أن المشير محمد حسين طنطاوي يعد من أهم الشخصيات العامة المصرية بالإضافة إلى أنه من أبرز الشخصيات السياسية على الساحة، وهذا يعني أن في حالة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي سيأتي هذا الخبر بشكل رسمي على التلفاز المصري.

كما أشار اللواء إلى كثرة إنتشار الشائعات في الفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة أيضاً وبالأخص على المواقع الإخبارية وعلى شبكة الإنترنت، وأن كل هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة وفي حالة وجود أنباء هامة سيتم إعلانها من خلال التليفزيون المصري