عاجل ننشر موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم

تُقام مباراة النادي الأهلي ضد صن داونز الجنوب افريقي اليوم السبت الموافق الـ29 من فبراير 2020، على ملعب “إستاد القاهرة” ضمن منافسات الدور الـ8 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

وتنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي اليوم، في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ8 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

حكم مباراة الأهلي ضد صن داونز

وأسند الاتحاد الإفريقي “كاف” مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الأهلي ضد صن داونز المقرر لها مساء اليوم، الكونجولي نجامبو ندالا.

ضرورة الفوز في الأهلي ضد صن داونز

ويرغب المارد الأحمر في مباراته الأهلي ضد صن داونز في تحقيق نتيجة كبيرة على الفريق الجنوب إفريقي، لمصالحة الجماهير المشجعة للفريق، حيث خسر الهلي في نفس الدور أمام صن داونز في البطولة الماضية بخماسية في الذهاب، في فاز بهدف واحد في العودة بمصر، بصدمة جماهيرية كبيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

وتذاع مباراة الأهلي ضد صن داونز على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة ومالكة الحقوق الحصرية، وتحديدًا عبر قناة “بي إن سبورت 1”.

رؤية فايلر قبل مواجهة الأهلي ضد صن داونز

واستبعد رينيه فايلر من تشكيلة مباراة الأهلي ضد صن داونز نجم الفريق وجناحه المميز رمضان صبحي، الذي لم يتعافى من افصابة التي ألمت به، ويعاني منذ أكثر من شهرين منها، إلى جانب محمود عبد المنعم كهربا، معولًا على نجوم الفريق أحمد فتحي، الشناوي، وليد سليمان، أصحاب الخبرات في حسم الموقعة.

غيابات مويسماني في مباراة الأهلي ضد صن داونز