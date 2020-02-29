عاجل.. أنباء عن وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق

ترددت أنباء كثيرة عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق بعد دخوله العناية المركزة.

وعلي جانب أخر نفت بعض المصاد هذه الشائعات، مؤكدة أن المشير طنطاوى يعانى من أزمة صحية فقط.

وفي حالة التأكد من الخبر سنوافيكم بالتفاصيل

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي ولد في ١٩٣٥/١٠/٣١ من أسرة نوبية

تخرج من الكلية الحربية عام ١٩٥٦ ثم كلية القادة والأركان شارك في حرب ١٩٦٧ وحرب الإستنزاف وشارك في حرب أكتوبر ١٩٧٣ وبعد الحرب حصل علي نوط الشجاعة العسكري ثم عمل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم أفغانستان ثم تدرج حتي أصبح وزيراً للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية وحصل علي رتبة المشير عام ١٩٩٣.

تولي رئاسة مصر بصفتة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وظل حتي قيام الرئيس عدلي حسين حلف اليمين وتولي منصبه في ٢١ يوليو ٢٠١٢ .

وأحيل للتقاعد من الرئيس المخلوع محمد مرسي في ١٢ أغسطس عام ٢٠١٢

وحصل علي قلادة النيل وعين مستشار لرئيس الجمهورية