التايم المصرية تتقدم بخالص الشكر المهندسة أمال بركات والمهندس مجدي البنداري

من منطلق إعطاء كل ذي حقا حقه .

فكما تعرض جريدة التايم المصرية السلبيات لوضعها أمام المسئولين وتعرض معاناة المواطنين ومشاكلهم

فمن منطلق الحق والعدل والمصداقية التي تنتهجها جريدة التايم المصرية في عرض الحقائق .

فقد حدث عطل بالمحول الكهربائي بقرية عزبة الباجور التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية والذي إستوجب تغيير المحول حيث إنقطعت الكهرباء عن القرية من الساعة التاسعة صباحاً وحاول الفنيين بشركة الكهرباء

كبطوخ إصلاحه لكن لم يستطيعو حيث أن المحول أصبح غير صالح ويحتاج للتغيير ومع أن اليوم الجمعة عطلة رسمية فقد إتصلت بالمهندس أمال بركات والمهندس مجدي البنداري وعلي الفور تم إحضار محول كهربائي جديد وحضر المهندس مجدي البنداري مدير عام شركة الكهرباء ببنها بنفسه

والمهندس خالد الديب مدير شركة الكهرباء بطوخ والعديد من العمال والفنيين وتم تركيب المحول الجديد حتي الساعة الثانية عشر ليلا ولم ينصرف المهندس مجدي البنداري مدير عام شركة الكهرباء ببنها والمهندس خالد الديب حتي تم تركيب المحول وإضاءة الكهرباء بالقرية

وظلت المهندسة أمال بركات رئيس قطاع الكهرباء بالقليوبية علي إتصال ومتابعة حتي إضاءة الكهرباء بالقرية

لذا فإن ..

التايم المصرية تتقدم بخالص الشكر والتقدير للمهندسة أمال بركات والمهندس مجدي البنداري

التايم المصرية / وحيد العطار

تتقدم أسرة جريدة التايم المصرية برئاسة الإعلامي الأستاذ أسامة درويش رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طارق درويش رئيس التحرير والأستاذ وحيد العطار المحرر الصحفي بجريدة التايم المصرية بخالص

الشكر والتقدير والإحترام للمهندس أمال بركات رئيس قطاع الكهرباء ببنها والمهندس مجدي البنداري مدير عام شركة الكهرباء ببنها والمهندس خالد الديب مدير شركة كهرباء طوخ علي سرعة الإستجابة والتدخل الفوري لحل المشكلة وجميع الفنيين والعمال بشركة الكهرباء علي المجهود الذي بذلوه

كما يتقدم جموع مواطني عزبة الباجور بخالص الشكر والتقدير لهم جميعاً

