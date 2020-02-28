مثلث القــــــوة .. في ” صالـون حــزين عمــر” الثقـافــي

كتبت – دعاء درويش

(السياسة ..الثقافة .. الاقتصاد )، هي مثلث القوة الذي يناقشه ( صالون حزين عمر الثقافي ) 7 مساء الأربعاء القادم ..يستضيف من كبار المفكرين الوطنيين والعلماء : اللواء الشافعي حسن عامر واللواء سامح العشري والدكتورة رودينا الكحلاوي والدكتورة سهام جبريل ..ب

حضور مؤسسي الصالون ورموزه من المفكرين والعلماء : السفير محمد العشماوي واللواء محمود منصور والمفكر سامي الزقم والمستشار د.مجدي الجارحي ود.مدحت الجيار والمفكر الإسلامي عبد الغني هندي والمفكر السياسي د.أيمن السيسي ود.عبد القادر الهواري.

يعقد الصالون بأتيليه القاهرة ، ويشارك فيه من كبار الإعلاميين والمفكرين والكتاب : د.سماء سليمان وأحمد عبده وحفني مصطفي ود.عزام راشد وأحمد الشوكي ود.جيهان سلام ود.جمال عبد العظيم وأحمد توفيق وعبد العليم إسماعيل ومني عمر ود.ماهر قابيل ووفاء أمين واللواء أيمن خطاب واللواء ياسر نبيه ود.شوقي عابدين وناصر فاروق ومدحت محيي الدين ود.محمود عبد العزيز وعبد الناصر العطيفي ود.أسامة عمر وخالد أبو الدهب وأحمد السكري وياسر مصطفي وحمادة الجندي وآمال الخطيب .. في وجود مقرري الصالون : د.محمد راشد وأحمد زعيتر وعبد الرحمن الداقوفي وأشرف فتحي عامر ..والمشاركة متاحة لكل المهتمين بقضايا الوطن.