عاجل …لعنة الفراعنة تصيب القرضاوي ..

القرضاوي أحد ضحايا ڤيرس كرونا

التايم المصرية/ وحيد العطار

أصيب يوسف القرضاوي بمرض العصر الذي تحاول كافة دول العالم تجنب مواطنيها الإصابة بهذا المرض المعدي حتي أن بعض الدول قد تضطر إلي منع الدخول إليها أو إستقبال إية وفود خارجية إليها خشية إنتقال هذا المرض إلي مواطنيها وهو المعروف بإسم ” ڤيرس كورونا ‘

★★ هذا وقد أصيب القرضاوي بڤيرس كورونا بعد عودته من إيران إلي قطر ليصبح يوسف القرضاوي أحد ضحايا ڤيرس كورونا .

★★★ من هو القرضاوي!

يوسف عبد الله القرضاوي ولد بقرية صفت تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من مواليد ٩ سبتمبر ١٩٢٦ تخرج من كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام ١٩٥٣ وفي عام ٢٩٥٤ حصل على شهادة من كلية اللغة العربية

★★ إتجهات يوسف القرضاوي

عرف عن القرضاوي بأرائه وإتجهاتة المساندة لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها والتي دائماً يؤكد في حديثة أن أفراد جماعة الإخوان في مصر هم أفضل الناس وأنهم أحق بالسلطة من غيرهم ويناشد دائماً بضرورة تولي جماعة الإخوان المحظورة الحكم في مصر وأعتبر مشروع حسن البنا أنه المشروع الذي يحتاج إلى تفعيل

سافر القرضاوي إلي قطر عام ١٩٦١ وعمل بها مديرا للمعهد الديني الثانوي ثم تولي عقب حصوله علي الجنسية القطرية تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر عام ١٩٧٧

ومازال القرضاوي هارباً بقطر يبث سموم أفكاره حتي الأن

★★ موقف القرضاوي من ثورات الشعب المصري

كان يوسف القرضاوي من أوائل من الأشخاص الذين رحبوا بثورة ٢٥ يناير وساند بكل قوة تولي جماعة الإخوان حكم مصر ورحب بذلك ترحيبا شديداً

ولكن بعد أن قام الشعب المصري بثورة ٣٠ يونيو كان القرضاوي من أوائل الأشخاص الذين نددو بالثورة ووقف موقف معادي بشدة لرغبة الشعب المصري بل حرض علي القتل والتخريب بعد أن عزل الشعب المصري المخلوع محمد مرسي حتي أن القرضاوي أحل في فتاوي عديدة له قتل الضباط والجنود بالجيش والشرطة المصرية وأعتبر أن أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية أعداء لله ولدين الله وأحل قتلهم واصفاً الجيش المصري بجيش الطاغية .

هذا ومازال القرضاوي يندد وينادي بقطع العلاقات العربية مع مصر

ولكننا لم نسمعه أبدا حتي ليشجب أو يندد بما تفعله إسرائيل بفلسطين بل بالعكس كثيراً ما تابعنا صوراً تجمعه بقيادات إسرائيلية في محافل عديدة

★★” إن ربك لبمرصاد ”

حقا إن الله يمهل ولا يهمل

فقد أصيب القرضاوي بڤيرس كورونا ليكون أحد ضحايا هذا الڤيرس

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها