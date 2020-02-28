انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة.. التفاصيل في الخبر

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات إنفاق المستهلكين والدخل الشخصي في الولايات المتحدة كما من المقرر الإفصاح عن أرقام الميزان التجاري السلعي وثقة المستهلكين الأمريكيين، لكن في الوقت نفسه، يثير فيروس كورونا الصيني، الذي بات مؤخرًا سريع الانتشار في دول مختلفة، مخاوف على الصعيد العالمي من أن يلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي خلال العام الحالي…….

وكشفت منظمة الصحة العالمية بالأمس إن كافة الدول بحاجة للاستعداد لمكافحة الفيروس، وهي التصريحات التي تتزامن مع محاولات السلطات المختلفة لاحتواء الانتشار السريع للكورونا عالميًا.

وتسببت المخاوف المتنامية بشأن الأثر الاقتصادي في زيادة تكهنات خفض معدلات الفائدة من خلال البنوك المركزية العالمية الرئيسية، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز أداء المعدن خلال الشهر الجاري.

أسعار الذهب اليوم الجمعة