القبض على 3 هاربين من 61 حكماً قضائياً بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على 3 أشخاص هاربين من 61 حكما قضائيا، جرى التحفظ على المتهمين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك خلال حملة أمنية موسعة، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بشن ضباط مباحث القليوبية، حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من: “م.س” 34 سنة، عامل، محكوم عليه، هارب من 9 أحكام حبس، و”ن.ج” 45 سنة، مقاول، محكوم عليه، وهارب من 22 حكم حبس، و”ن.ع” 67 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في 30 حكم حبس.

جرى التحفظ على المتهمين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.