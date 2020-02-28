أمين حزب مستبقل وطن بالقليوبية ” بذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة بالشارع القليوبي من أجل خدمة الوطن والمواطنين “

أمين حزب مستبقل وطن بالقليوبية ” بذل المزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة بالشارع القليوبي من أجل خدمة الوطن والمواطنين “

اكد النائب عاطف ناصر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لخدمة الوطن والمواطنين وأن يكون هناك تواجد دائم للحزب يلمسه الجميع بالشارع المصرى عامة والشارع القليوبي خاصة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدتة أمانة الحزب بمدينة بنها وبحضور النائب عاطف ناصر أمين عام محافظة القليوبية و مصطفى النفيلى أمين تنظيم الحزب بالمحافظة ومحمد عاطف أمين الشباب وتامر نعمان أمين التقييم والتواصل الاجتماعى ونجلاء فرماوى أمينة المرأة و سامى عبد الوهاب امين مدينة بنها وأمناء مدينة بنها لبحث ومناقشة خطة العمل فى مدينة بنها خلال الفترة المقبلة

كما وجة النائب عاطف ناصر الشكر لأمانة مدينة بنها على الجهد المبذول داخل مدينة بنها خلال الفترة السابقة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل وان يكون العمل الجماعى هو الشعار الدائم للعمل بين جميع الامناء وان يكون التعاون من أجل النجاح هو شعار الجميع لاننا جميعا نعمل من اجل مصر

ومن جانبة اعرب الاستاذ سامى عبد الوهاب امين مدينة بنها عن سعادتة البالغة بوجود النائب عاطف ناصر داخل مقر مدينة بنها ليكون دافع للجميع على العمل من أجل البسطاء وخدمة المواطنين

ياتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن بعقد الاجتماعات الدورية لامناء المحافظات بأمانات المدن والمراكز لمباشرة خطة العمل وتنفذيها من اجل خدمات افضل للوطن والمواطنين