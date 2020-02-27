“هيروين وأسلحة نارية”.. ضبط 4 تجار مخدرات بحملة أمنية في القليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، خلال حملة أمنية استهداف تجار ومروجي المواد المخدرة بعدد من مراكز المحافظة.

وأثمرت جهود الحملة بمركز شرطة الخانكة عن ضبط مسجلين خطر وبحوزتهما (بندقية آلية، 7 طلقات نارية، 150 جرام هيروين، مبلغ مالي، هاتفان محمول).

كما ضُبط بمركز شرطة شبين القناطر عاطلين، مقيمين بدائرة المركز، سبق اتهام أحدهما في قضية مخدرات، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما (بندقية آلية، 4 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والهواتف للاتصال بعملائهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.