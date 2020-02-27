أخبار مصرعاجل

كلمة حق شكرا للرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي

كلمة حق
شكرا للرئيس الإنسان
عبد الفتاح السيسي
الذي أثلج صدور المصريين وصدورنا بالجنازة العسكرية المهيبة للفقيد الراحل الرئيس مبارك
شكرا للمؤسسة العسكرية التي ردت لابن من أبنائها وقائد من قادتها اعتبارة
شكرا لكل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها التي شاركت في الجنازة العسكرية فاثبتت أن مصر لا تنسي ولن تنسي من ناضل وكافح من أجلها
رحم الله تعالي الفقيد الراحل محمد حسني مبارك وادخلة فسيح جناته وألهم اسرتة الصبر والسلوان
فسوف يظل اسم مبارك علامة مضيئة ومشرقة في التاريخ المصري الحديث
كمال حسنين حسين
رئيس حزب الريادة

Post Views: 77

مقالات ذات صلة

منذ ساعة واحدة
536

شهادة حق ..مبارك ضحية عصابة السلطة والسيسي القائد الانسان

"هيروين وأسلحة نارية".. ضبط 4 تجار مخدرات بحملة أمنية في القليوبية
منذ ساعتين
666

“هيروين وأسلحة نارية”.. ضبط 4 تجار مخدرات بحملة أمنية في القليوبية

منذ ساعتين
530

عاجل_الان انتحار شاب من الدور التاسع بعمارة على شارع فيصل العمومى بالمريوطية وفى انتظار الاسعاف.. ولا حول ولا قوة الا بالله

منذ 3 ساعات
581

عاجل ….إحالة مدير عام مديرية الإسكان والمرافق ومدير إدارة الموارد البشرية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية

Don`t copy text!