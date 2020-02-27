كلمة حق

شكرا للرئيس الإنسان

عبد الفتاح السيسي

الذي أثلج صدور المصريين وصدورنا بالجنازة العسكرية المهيبة للفقيد الراحل الرئيس مبارك

شكرا للمؤسسة العسكرية التي ردت لابن من أبنائها وقائد من قادتها اعتبارة

شكرا لكل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها التي شاركت في الجنازة العسكرية فاثبتت أن مصر لا تنسي ولن تنسي من ناضل وكافح من أجلها

رحم الله تعالي الفقيد الراحل محمد حسني مبارك وادخلة فسيح جناته وألهم اسرتة الصبر والسلوان

فسوف يظل اسم مبارك علامة مضيئة ومشرقة في التاريخ المصري الحديث

كمال حسنين حسين

رئيس حزب الريادة