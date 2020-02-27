كلاكيت تاني مره بكفر  شكر … بالمستندات الفساد والمحسوبية يتحدي المحافظ ونائبة المحافظ

كلاكيت تاني مره يكفر شكر …

بالمستندات الفساد والمحسوبية يتحدي المحافظ ونائبة المحافظ

التايم المصرية / وحيد العطار

بعد أن عرضنا في العدد السابق أمس مدي الفساد والمحسوبية التي منعت تنفيذ قرار الإزالة لإحدي قاعات الأفراح بمركز ومدينة كفر شكر وعلي وعد بنشر التفاصيل في العدد القادم وصرخة أحد مواطني مدينة كفر شكر الذي يوجه أصابع الإتهام إلي أحد الأشخاص يمنعه من الدخول لمكتب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .

اليوم ننشربالمستندات كارثة كبري يتحدي فيها موظفي الوحدة المحلية بقرية المنشأة الكبري التابعة لمركز ومدينة كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية قرارات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان ونائبة المحافظ الدكتورة إيمان ريان

فقد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه لن يكون هناك تهاون مع أية تعديات علي الأرض الزراعية وأنه سيتم إزالة كافة التعديات الموجودة علي الأراضي الزراعية المخالفة للقانون وخاصة الحديثة منها وشدد سيادتة علي مسئولي الوحدات المحلية ومجالس المدن بضرورة إزالتها منذ البداية لكن يبدو أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يعمل في وادي ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومجالس المدن ومسئولي حماية الأراضي الزراعية يعملون في وادي أخر

ففي قرية المنشأة الكبري التابعة لمركز ومدينة كفر شكر يتم البناء علي الأراضي الزراعية في أيام العطلات الرسميه أيام الخميس والجمعة والسبت دون أية محاضر أو إزالات وذلك بشهادة أبناء القرية وده أكيد بعلم مسئولي حماية الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية والجمعية الزراعية وإن لم يكن يعلمون ذلك فتلك مصيبة أكبر .

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موظفي المحليات يستبدلون الأسماء بقرارات الإزالة ليحمو أشخاص أخرين

وفي واقعة فساد كبيرة بالمستندات

قام مسئولي الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإستبدال إسم شخص صدر له قرار الإزالة لمزرعة دواجن ومزرعة مواشي بإسم ( محمود عزت حامد الإبحي ) وتم وضع إسم شخص أخر هو ( أشرف حمدي عارف ) الذي تمت له الإزالة مرتين حتي يتفادو تنفيذ قرار الإزالة الخاص بمحمود عزت حامد الإبحي

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إيمان ريان تصدر قرار وموظفي المحليات يخدعون نائبة المحافظ

وعندما قام أحد مواطني قرية المنشأة الكبري التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالشكوي للدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية من ذلك التلاعب أصدرت الدكتورة إيمان ريان قرارا لرئيس مجلس مدينة كفر شكر السابق بخروج الماشية والدواجن خروجاً أمنا وإزالة المزرعتين الخاصين بالمواطن محمود عزت حامد الإبحي قام مسئولي الوحدة المحلية بإزالة مزرعة لجاره المدعو أشرف حمدي عارف للمره الثانية علي التوالي ولم تتم الإزالة التي أمرت بإزالتها الدكتورة إيمان ريان

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مسئولي حماية الأراضي الوحدة المحلية والجمعية الزراعية يحررون محاضر وهمية بإسم أشخاص متوفين

والأدهي أن مزرعة المواشي الخاصة بالمذكور محمود عزت حامد الإبحي

قد تم إزالة مزرعة الدواجن في شهر أكتوبر عام ٢٠١٨ في ٢٠٢٨/١٠/٢٧ ومزرعة المواشي تم إزالتها في حملة مكبرة رقم ٢٩٠ بتاريخ

٢٠١٩/١/١٧ وتم بنائها في اليوم الثاني مباشرة

وقامت زوجته بإعادة بناء المزرعتين بالبناء المخالف لأن زوجها محمود عزت حامد الإبحي قد توفي بتاريخ ٢٠١٦/٦/٤ وعندما قام أحد المواطنين بإبلاغ الوحدة المحلية ومركز مدينة كفر شكر ولكن دون جدوي قام بإبلاغ النيابة العامة والتي طلبت معاينة الوحدة المحلية والجمعية الزراعية ولكنهم ردو علي النيابة بأنه لا توجد مخالفات بناء بإسم نهي ظريف ( زوجة محمود عزت الإبجي ) والمخالفات الموجودة بمحاضر قديمة بإسم محمود عزت حامد الإبحي علي الرغم من أنها أبنية حديثة كما هو واضح من الصور وقام مسئولي حماية الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية والجمعية الزراعية بعمل المحاضر القديمة بمساحة ٧٠٠م والذي صدر له قرار الإزالة رقم واحد لسنة ٢٠١٦ أي قبل وفاة محمود عزت حامد الإبحي ولم يقوموا بعمل محاضر حديثة بالبناء الحديث الذي قامت به زوجتة تفاديا للعقوبة المالية الكبيرة وعقوبة السجن الوجوبي وكله بالمجاملات والمصالح الشخصية

★ أسئلة تطرح نفسها

من يقف خلف هولاء الموظفين ومن يحميهم ؟

ما الذي جعلهم أقوي من القانون؟

ما الذي جعلهم يشعرون أنهم خارج تعليمات المحافظ بل ويعارضون قراراتة ؟

ما الذي جعلهم يتحدون قرار نائب محافظ ويتحايلون عليها ؟

أسئلة كثيرة تطرح نفسها وتحتاج لإجابات من المسئولين .

