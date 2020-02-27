طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين :كوندليزا رايس اعترفت بصناعة الثورة ضد مصر ومحاصرة مبارك بالجمعيات الحقوقية المشبوهة والحفاظ علي الوطن مسئولية الجميع

كتب بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان الرئيس الراحل مبارك تعرض لمخططات امريكية حقيرة ومؤامرات كبيرة لاسقاط حكمه وتعريض امن مصر للخطر من خلال دعم الجمعيات الحقوقية المشبوهة وتنفيذ اجندة ازاحته من الحكم بداية من عام 2004 .

وقال طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ان كوندليزا رايس وزيرة خارجية امريكا سبق ان اكدت في تصريحات معلنة ان امريكا رفضت استقبال رئيس مصر مبارك لمدة 7 سنوات مع بداية تنفيذ خطة اسقاط حكمه .

وقال درويش ان حدود مصر محاطة بالمخاطر من كل جانب وان تلك المخاطر معدة بمعرفة واشراف امريكا والتي لم تتنازل عن مأربها حتي الان.

واضاف درويش ان تصريحات رايس تعد وثيقة هامة لكشف كلاب الخيانة و اهمية تضافر الجهود للحفاظ علي الدولة المصرية وان علي الجميع ان يتحمل مسئولياته تجاه استقرار الوطن