شاهد بالصور .. إغلاق حظائر المواشي بمركز طوخ

فى اطار توجيهات معالى اللواء عبدالحميد الهجان بضرروة الاهتمام كل ما يخص الصحة العامة للمواطنين والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشان غلق الحظائر المخالفة بالمدينة

وبتعليمات من السيد الاستاذ/ محمد خيرى عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ قام الاستاذ/ محمد ياسين نائب رئيس المدينة بشن حملة مكبرة لغلق الحظائر التى صادر بشانها قرارات غلق بمشاركة الدكتور/ عفيفى ابراهيم مديرية الطب البيطرى والدكتور/ عبدالله ابراهيم مدير الصحة العامة والمجازر بطوخ والسيد العميد /فوزى عبدربة مأمور مركز شرطة طوخ والنقيب / محمد قدرى رئيس وحدة شرطة المرافق بطوخ

والنقيب /عماد عبدالفتاح من قوات تامين مركز شرطة طوخ ومسؤلى الرخص والبيئة بمجلس مدينة طوخ وتمكنت الحملة من اخلاء 22 جمل من داخل احدى الحظائر وتم غلق الحاظئر التى صادر بشانها قرارات غلق وكذالك غلق الابواب الداخلية