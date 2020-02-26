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هام وعاجل .. اتحاد الكرة يفرض عقوبة على الزمالك التفاصيل في الخير

هام وعاجل .. اتحاد الكرة يفرض عقوبة على الزمالك

التفاصيل في الخير

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020

ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزانة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة، بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

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