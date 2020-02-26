محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة إحدي الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات بالمحافظة

وقع عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروعات بالمحافظة بحضور اللواء أ . ح/ كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات

والدكتورة/ إيمان ريان والدكتور /سمير حماد نائبا المحافظ والدكتور/ عواد أحمد علي السكرتير العام لتنفيذ العديد من المشروعات في المحافظة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته للتعاون مع الشركـة لكونها مصنفـة فئـة أولـى من قبـل الإتحـاد المصـري لمقاولـي التشييـد والبناء ولها سبق أعمال كبري في عدد كبير من المشروعات القومية الكبري في كافة المجالات لاسيما في قطاعات الطرق والكباري والإنشاءات في مجال الأبنية التعليمية والمستشفيات وغيرها، مشيرا ألي ان المحافظة تعتزم علي التعاون مع كبرى الهيئات والشركات للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن البروتوكول يهدف إلي تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تحتاج تنفيذها المحافظة للنهوض بمستوي قطاع البنية التحتية خصوصا في مجال رصف الطرق وإنشاء الكباري وتجميل الميادين وتغطية المصارف مؤكدا أن الشركة تتبع أعلى معايير الجودة العالمية فى تنفيذ المشروعات مما أدى للوصول لمستوى عالى والحصول على شهادات الأيــزو حيث تقوم الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بالتعاون مع الوزرات والمحافظات والجامعات لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية.