إصابة نائب وزير الصحة الإيرانى بفيروس “كورونا”

قالت وكالة العمال الإيرانية اليوم الثلاثاء إنه تم التأكد من إصابة نائب وزير الصحة فى البلاد بفيروس كورونا. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى أن نائب وزير الصحة إيراج حريرجى أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحى.

كان مجلس خبراء القيادة فى إيران قد أجل جلسته الأولى بعد الانتخابات بسبب فيروس كورونا، بعد أن حصد أرواح 16 شخص وارتفعت عدد الاصابات بالفيروس القاتل إلى 95 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية، وبحسب بيان أصدرته هيئة رئاسة المجلس، “سيتم تأجيل الجلسة فى اطار العمل بالتوصيات الوقائية “.

وفاز فى الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضية، محمد يزدى 88 عاما ومحمد تفى مصباح يزدى 85 عاما بعضوية المجلس، وأغلب رجال الدين بالخبراء من المسنيين.

وجرت يوم الجمعة الماضية، بالتزامن مع انتخابات البرلمان، الجولة التكميلية الاولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، وخبراء القيادة، هو هيئة تتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية فى إيران وتعد مهامه هي اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، بحسب المادة 107 من الدستور الإيرانى، وخلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته بحسب المادة 110، وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا فى أعقاب وفاة آية الله الخمينى ليختاروا آية الله على خامنئى خلفًا له عام 1989