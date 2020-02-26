“أبو حريمة وعجوج وشفيقة”.. ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصص في ترويج المخدرات بالقليوبية”

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 عاطلين تخصصوا في الاتجار بالمخدرات في بنها والخانكة وطوخ، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز بنها، بضبط كل من “سلامة س ع” وشهرته “أبو حريمة” و”محمود ع م” وشهرته “محمود عجوج ” و”شعبان ف ا”، و”سعيد م ش”، وبحوزتهم سلاح ناري، وبندقية آلية مطموسة الأرقام، وبخزينتها 8 طلقات، وفردين خرطوش محلي الصنع، و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 700 جرامًا، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 500 جرامًا، وسلاح أبيض “كتر”، ومقص حديدي، ومبلغ مالى 3000 جنيه و5 هواتف محمول.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5350 لسنة 2020 جنح مركز بنها.