هام وعاجل  .. ننشر حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية

هام وعاجل .. ننشر حركة ضباط الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية

أجري اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، حركة تنقلات داخلية محدودة لعدد من ضباط المباحث بأقسام الشرطة.

وضمت حركة التنقلات نقل المقدم أحمد الصيرفي رئيس مباحث قسم شرطة ميناء البصل للعمل رئيسًا لمباحث قسم شرطة الدخيلة، وكذلك نقل الرائد محمد راضي للعمل رئيسًا لمباحث قسم شرطة العامرية ثان، كما ضمت حركة التنقلات ترقية الرائد ميسور زيدان معاون أول مباحث قسم شرطة مينا البصل، للعمل رئيسًا لمباحث قسم شرطة مينا البصل.

وكانت شهدت مديرية أمن الإسكندرية، مؤخرا حركة تنقلات واسعة لضباط مباحث أقسام شرطة المديرية، وجاءت كالتالي: تولى العميد أحمد مقلد رئيسا لتنفيذ أحكام الإسكندرية، والعميد على ماجد رئيسا لمباحث الأحداث، العميد سعيد يوسف رئيسا لمباحث المصنفات، والعميد محمد منير مأمور قسم رمل أول بدلا من رئيس مباحث الآداب، والعميد عصام زين رئيسا لمباحث الأموال العامة، وتولى المقدم محمد أبو مندور رئيسا لمباحث الدخيلة، بعد أن كان معاون أول بها.

وشملت الحركة: المقدم عبد الحميد سكران رئيس مباحث أول المنتزه، والمقدم عمرو الخبي رئيس مباحث قسم ثان المنتزه، والمقدم أحمد الديب رئيس مباحث قسم ثالث المنتزه، والمقدم إسلام شومان رئيس مباحث قسم أول الرمل، والمقدم إسلام مجدي رئيس مباحث قسم ثان الرمل، والمقدم محمد الخبي رئيس مباحث قسم سيدي جابر، والمقدم حسام عبد المنعم رئيس مباحث قسم باب شرق.

كما شملت الحركة التالي: المقدم طارق الشناوي رئيس مباحث قسم كرموز، والمقدم أمير المهندس رئيس مباحث قسم محرم بك، والمقدم أحمد الشوربجي رئيس مباحث قسم الجمرك، والمقدم خالد شمس رئيس مباحث قسم المنشية، والمقدم محمد نصر رئيس مباحث قسم شرطة برج العرب، والمقدم عادل العويلي رئيس مباحث قسم اللبان، والمقدم أحمد حمادة رئيس مباحث تنفيذ ثالث المنتزه، وأبقت الحركة على المقدم حاتم اللقاني رئيس مباحث وحدة تنفيذ الأحكام بقسم شرطة باب شرقى، والمقدم أحمد جاب الله رئيسا لمباحث عامرية أول.