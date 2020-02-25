حوادثعاجل

مصرع مواطن صعقا بالكهرباء في القليوبية

مصرع مواطن صعقا بالكهرباء في القليوبية
لقي مواطن مصرعه صعقًا بالكهرباء اليوم الثلاثاء، أثناء تركيبه “دش” فوق سطح المنزل بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ بلاغًا من رئيس الوحدة المحلية بالدير بإصابة مواطن بالقرية يدعى “أحمد.م.ا”، 22 سنة، صعقًا بالكهرباء، خلال تركيبه ” دش” فوق سطح المنزل، وجرى نقله إلى العناية المركزة بمستشفى شبين القناطر، وكانت حالته غير مستقرة، وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.
وأشار رئيس المدينة أنه جرى إبلاغ إدارة الكهرباء بطوخ لمعاينة العامود القريب من المنزل، ورفع تقرير لمحافظ القليوبية.
Post Views: 193
الوسوم

مقالات ذات صلة

رئيس جامعة بنها: 50 مليون جنيه لإنشاء المستشفى التخصصى الجديد
منذ 23 دقيقة
518

رئيس جامعة بنها: تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء المستشفى التخصصى الجديد

منذ 5 ساعات
655

عاجل .. وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك

منذ 8 ساعات
597

خيري يتابع سحب مياة الأمطار من شوارع طوخ

منذ 16 ساعة
778

محافظ القليوبية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والطرق العامة بحي غرب شبرا الخيمة

Don`t copy text!