مصرع مواطن صعقا بالكهرباء في القليوبية

لقي مواطن مصرعه صعقًا بالكهرباء اليوم الثلاثاء، أثناء تركيبه “دش” فوق سطح المنزل بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ بلاغًا من رئيس الوحدة المحلية بالدير بإصابة مواطن بالقرية يدعى “أحمد.م.ا”، 22 سنة، صعقًا بالكهرباء، خلال تركيبه ” دش” فوق سطح المنزل، وجرى نقله إلى العناية المركزة بمستشفى شبين القناطر، وكانت حالته غير مستقرة، وبعدها لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وأشار رئيس المدينة أنه جرى إبلاغ إدارة الكهرباء بطوخ لمعاينة العامود القريب من المنزل، ورفع تقرير لمحافظ القليوبية.