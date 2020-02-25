محافظ القليوبية يتابع أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والطرق العامة بحي غرب شبرا الخيمة

توجه السيد/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في ساعه متأخرة من الليل لحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع الرئيسية والطرق العامة بحي غرب شبرا الخيمة، بعد التعرض لموجة من الطقس السيئ وسقوط غزير للأمطار ببعض مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الأستاذة/ نجوى العشيري رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والمهندسه هناء علي مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة

وأكد المحافظ أنه تم الدفع بعدد 12 سيارة كسح من شركة مياه القاهرة الكبرى والقليوبية ومحافظة القاهرة لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين العامة لفتح الطريق أمام حركة السيارات، وكان محافظ القليوبية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بتنفيذ أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، لتسيير الحركة المرورية.

مؤكدا أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار .

هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة، والتعامل الفوري والسريع مع أي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية وتجهيز سيارات كسح وشفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع لتسيير حركة السيارات وعبور المواطنين ، ومازال المحافظ متواجدا بالشارع هو ومرافقيه بحي غرب شبرا الخيمة

