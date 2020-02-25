علي طاولة محافظ القليوبية..

بالمستندات النفوذ والسلطة تتحكم في تنفيذ قرارات المحافظ وإسترداد حق الشعب

التايم المصرية / وحيد العطار

في ظل ما يبذله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من مجهودات علي مدار الساعة للحفاظ علي حق الشعب وإزالة كافة التعديات علي أملاك الدولة وعلي الأراضي الزراعية وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة ضد أية منشأة مهما كانت ومهما كان وظيفة أو سلطة مالكها .

إلا أنه قد يبدو أن هناك يدا خفيه تعمل علي تعطيل بعض قرارات الإزالة الصادرة بحق إحدي المنشأت المقامة على أملاك الدولة مستغلين في ذلك مناصبهم أو صلة قرابة بإحدي المسئولين أو قد يكون صداقة شخصية مع أحد المسؤولين أو بأية طريقة يستطيع بها تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن تلك المنشأة .

ففي مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إحدي قاعات الأفراح والتي تقع علي نهر النيل وفي أملاك الدولة وقد صدر بحقها أكثر من أربعة قرارات إزالة ومع ذلك لم ينفذ منها ولا قرار ولم يتم إزالتها .

وعلي الرغم من قيام أحد المواطنين بإبلاغ كافة الجهات المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة حتي صدر قرار النيابة بالإزالة وإدرجت تلك القاعة بأكثر من حملة إزالة مكبرة كان أخرها في عهد المحافظ الحالي اللواء عبد الحميد الهجان وكان علي رأس الحملة قيادات كبيرة من محافظة القليوبية كما أكد المواطنين وكانت تلك القاعة ضمن المنشأت المدرجة في قرارات الإزالة والتأكيد أنها سوف تزال هذه المره إلا أنه تم تنفيذ كافة قرارات الإزالة بالمدينة إلا هذه القاعة !

لماذا لم يتم إزالة تلك القاعة ؟

ومن الذي يحميها ؟

وإلي أي مدي وصل النفوذ والسلطة في ذلك ؟

والأهم من هولاء الأشخاص الذين إستطاعو وقف تنفيذ كل هذه القرارات ؟

وكيف إستطاعو ذلك

★★ كل ذلك وبالأسماء في العدد القادم بالتايم المصرية إنتظرونا .

