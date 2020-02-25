عاجل .. وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك

وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك

مكتب / القليوبيه.

متابعه/ سماح القصاص

وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك بعد صراع منذ سنوات مع المرض وتدهور حالته البقاء لله وحده أن لله أن اليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا نملك إلا أن نقول ما يرضي الله تعالى ، إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحاب ربة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس مصر السابق بطل الطلعة الجوية في حرب اكتوبر، للفقيد العزيز الرئيس/مبارك المغفرة والرحمة لمصر وللمصريين والأمة العربية والعالم أجمع الصبر والسلوان عن عمر 91عاما

عزاء واجب من أسرة جريده التايم البقاء لله وحده وربنا يرحم جميع اموات المسلمين أن هذا الوطن العزيز هو وطنا ، فية عشت وحاربت من اجلة وعلى أرضة اموت، إن الوطن باق والأشخاص زائلون

عاش بطل بالحرب والسلام في رحاب الله البقاء لله

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وتجاوز عن سيئاته واجعل قبره روضة من رياض الجنة