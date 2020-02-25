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خيري يتابع سحب مياة الأمطار من شوارع طوخ

خيري يتابع سحب مياة الأمطار من شوارع طوخ

على مدار ليلة أمس وحتى اليوم يتابع السيد الاستاذ/ محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ عمليات سحب وكسح مياة الأمطار من داخل الأنفاق وشوارع مدينة طوخ ووضح خيري بأنة تم التعامل فور سقوط الأمطار بسحب المياة من داخل الأنفاق حيث

يوجد بمدينة طوخ ٣ إنفاق تم سحب المياة منها تماما طوال الليلة الماضية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وجارى التعامل بسحب المياة من الشوارع العامة والرئيسية والميادين واماكن تكدس المياة بشوارع المدينة ويتم العمل مع الشوارع الجانبية فور الانتهاء من الشوارع الرئيسية والحيوية .

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